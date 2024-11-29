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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Сергей Карасёв назвал три самых запомнившихся события в карьере на данный момент

Сергей Карасёв назвал три самых запомнившихся события в карьере на данный момент
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Капитан санкт-петербургского «Зенита» бронзовый медалист Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания) Сергей Карасёв ответил на вопрос по поводу самых запомнившихся событий в карьере на данный момент. Баскетболист перечислил три эпизода.

«Ну Олимпиада точно. Хотя я мало играл, но всё равно вот эта атмосфера, волей-неволей кайфуешь от этого. Это безумно, то есть это безумное счастье вообще во всём этом поучаствовать. Пройтись по олимпийскому стадиону на открытии. То есть это круто. Драфт НБА. Ну и третье, наверное, не хочется обидеть папу, потому что тогда мы тоже выиграли универсиаду, и это тоже очень запоминающееся. Ну, наверное, на третье место я поставлю победу в Единой лиге ВТБ», — сказал Карасёв на канале Виктора Павленко в YouTube.

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