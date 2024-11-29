Лукич оценил вероятность приглашения в сборную России Курбанова, Воронцевича и Кулагина

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился мнением о возможном приглашении ветеранов Никиты Курбанова (ЦСКА), Андрея Воронцевича («Зенит») и Дмитрия Кулагина (УНИКС) в случае допуска национальной команды к участию в официальных международных турнирах.

«Пригласили бы Никиту Курбанова, Андрея Воронцевича, Дмитрия Кулагина? Кулагина — да. И Ивана Ухова. Курбанову уже 38, и он ещё три года назад объявил о завершении выступлений за сборную. Насчёт Воронцевича не знаю. Ему 37. Вопрос в том, когда у нас наступит завтра», — приводит слова Лукича пресс-служба Олимпийского комитета России.

Достижения сборных России по баскетболу: