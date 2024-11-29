Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лукич оценил вероятность приглашения в сборную России Курбанова, Воронцевича и Кулагина

Лукич оценил вероятность приглашения в сборную России Курбанова, Воронцевича и Кулагина
Комментарии

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился мнением о возможном приглашении ветеранов Никиты Курбанова (ЦСКА), Андрея Воронцевича («Зенит») и Дмитрия Кулагина (УНИКС) в случае допуска национальной команды к участию в официальных международных турнирах.

«Пригласили бы Никиту Курбанова, Андрея Воронцевича, Дмитрия Кулагина? Кулагина — да. И Ивана Ухова. Курбанову уже 38, и он ещё три года назад объявил о завершении выступлений за сборную. Насчёт Воронцевича не знаю. Ему 37. Вопрос в том, когда у нас наступит завтра», — приводит слова Лукича пресс-служба Олимпийского комитета России.

Материалы по теме
Лукич: Щербенёв в «Локомотиве» играл заметную роль, а в «Зените» выходит на пять минут

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android