«Просто отвратительно». Звезда «Пеликанс» Мюррей раскритиковал свою команду

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Деджонте Мюррей раскритиковал свою команду после шести поражений подряд в регулярном чемпионате НБА.

«Если вы не смущены и по-настоящему не злитесь — это проблема. Дело не столько в поражении, сколько в том, как мы проиграли на глазах у наших болельщиков. Например, даже если фанаты освистали нас, то что бы вы сделали, если бы были на их месте и платили за это? Вы хотите прийти посмотреть на соревновательный баскетбольный матч, особенно — с участием вашей домашней команды. Поэтому у них есть полное право говорить то, что они хотят. Они заслуживают лучшего матча.

Когда у вас есть игроки, которые появляются и пропадают [из-за травм], это действительно тяжело. Но думаю, что соревноваться не так уж и сложно. Сегодня играли просто отвратительно. Мы должны выступать усерднее независимо от того, кто находится на площадке», — приводит слова Мюррея Basketball Forever.