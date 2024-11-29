Карасёв — о Леброне: просто наотмашь его бью, мог убить, а он даже не заметил

Капитан санкт-петербургского «Зенита» бронзовый медалист Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания) Сергей Карасёв вспомнил об одном из случаев с нынешним форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«В чём феномен Леброна? Я помню, случай был. Там же особо не свистят неспортивные фолы. Чтобы его получить, надо убить человека. И, как сейчас я помню, был такой случай. Получается, он перехватывает, и я, получается, рядышком с ним бегу. Понимаю, что у меня шансов нет никаких. Думаю, буду сейчас убивать. Я просто наотмашь его бью, а он этого даже не заметил. А в голове мне кажется – я мог убить человека. Он просто забил с фолом», — сказал Карасёв на канале Виктора Павленко в YouTube.

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