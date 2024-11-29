Брат игроков НБА рассказал, почему пытается попасть в лигу

26-летний американский баскетболист Лианджело Болл рассказал, что мечтает сыграть в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), как его браться Лонзо Болл («Чикаго Буллз») и Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»).

«Это то, что я пытаюсь сделать (сыграть с Лонзо и Ламело в НБА. — Прим. «Чемпионата»). Вот почему я пытаюсь попасть в G-лигу… Я открыл свои двери, а мне звонят зарубежные команды», — сказал Лианджело в подкасте Unapologetically Angel.

Лианджело Болл трижды подписывал 10-дневные контракты с клубами НБА — дважды с «Шарлотт Хорнетс» и один раз — с «Детройт Пистонс», но на паркете НБА баскетболист так и не выходил.