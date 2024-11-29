«Спасибо богу и семье». Егор Дёмин — о Дне благодарения в США

Российский баскетболист университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин поблагодарил бога, семью и команду во время Дня благодарения в США.

«Во время моего первого Дня благодарения я хочу сказать спасибо за то, что нахожусь здесь. Буду хорошим и скажу, что люблю свою команду. Прежде всего — спасибо богу, спасибо моей семье. Я очень счастлив, когда мяч попадает в кольцо, очень благодарен за это. Большое спасибо нашей медиакоманде — лучшей в лиге и в мире. Спасибо за всё, вперёд, Cougars!» — сказал Егор Дёмин в видеоролике университета Бригама Янга в социальной сети X (ранее Twitter).

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