Нуркич — о критике: все хотят, чтобы я сыграл роль Кевина Дюранта

Центровой «Финикс Санз» Юсуф Нуркич прокомментировал критику, с которой сталкивается в социальных сетях.

«С тех пор, как я попал сюда, меня критикуют. Все хотят, чтобы я сыграл роль Кевина Дюранта. Я знаю, что приношу команде. Это ненастоящие фанаты. Интернет — ненастоящий мир. Некоторые всегда будут ненавидеть, несмотря ни на что», — сказал Нуркич на странице журналиста Дуэйна Рэнкина в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Нуркич к настоящему моменту принял участие в 16 матчах, в которых в среднем набирал 8,9 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 1,3 передачи.

Места на паркете, откуда Дюрант набирал очки в НБА: