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Экс-игрок НБА объяснил, почему Егор Дёмин идеально подходит лиге

Экс-игрок НБА объяснил, почему Егор Дёмин идеально подходит лиге
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джиммер Фредетт выразил уверенность, что россиянин Егор Дёмин, выступающий в NCAA за Университет Бригама Янга (BYU Cougars), — идеальный разыгрывающий для современной НБА.

«Егор — идеальный разыгрывающий для современной НБА. У него высокий рост и длинные руки, что всегда хорошо влияет на игру. Но его природный талант к передачам и видению площадки в его возрасте – это нечто особенное. У него отличный бросок, и он будет продолжать совершенствоваться благодаря своей трудовой этике. Именно так выглядит игрок, которого выбирают на драфте в современной НБА», — приводит слова Фредетта Deseret News.

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