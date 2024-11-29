Экс-игрок НБА объяснил, почему Егор Дёмин идеально подходит лиге

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джиммер Фредетт выразил уверенность, что россиянин Егор Дёмин, выступающий в NCAA за Университет Бригама Янга (BYU Cougars), — идеальный разыгрывающий для современной НБА.

«Егор — идеальный разыгрывающий для современной НБА. У него высокий рост и длинные руки, что всегда хорошо влияет на игру. Но его природный талант к передачам и видению площадки в его возрасте – это нечто особенное. У него отличный бросок, и он будет продолжать совершенствоваться благодаря своей трудовой этике. Именно так выглядит игрок, которого выбирают на драфте в современной НБА», — приводит слова Фредетта Deseret News.

Бросковая тренировка Егора Дёмина в NCAA: