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Студенческий портал оценил Егора Дёмина в первом проигранном матче в США

Студенческий портал оценил Егора Дёмина в первом проигранном матче в США
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Известный студенческий портал NBA Draft Point поделился мнением об игре российского баскетболиста университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина в студенческой лиге NCAA с университетом Миссисипи (Ole Miss).

«Первая игра для первокурсника BYU Егора Дёмина в матче с по-настоящему серьёзным соперником. Он набрал 16 очков, сделал четыре передачи, два подбора, один перехват, один блок-шот и реализовал 5 из 13 бросков с игры.

Защитник ростом 203 см показал несколько забавных вспышек в проигранном матче с сильной командой Ole Miss. Будет интересно посмотреть за ним в играх с командами из конференции [Big 12]», — написал NBA Draft Point в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, BYU уступил в овертайме Ole Miss со счётом 85:96 ОТ. Это первое поражение команды, в которой играет Дёмин, в американской лиге NCAA. До этого университет Бригама Янга одержал пять побед подряд.

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