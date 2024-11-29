«Слёзы взахлёб, не хотел заканчивать в инвалидном кресле». Карасёв — о травме в 2023 году

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв вспомнил о травме, которую получил в декабре прошлого года во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Сергей тогда упал с большой высоты на спину и не смог продолжить участие во встрече.

«Да, я упал. Сначала был болевой шок. Получается, лежу на животе, подбегает доктор и говорит: «Давай, перевернись». Я говорю: «Уйди от меня». Я не чувствую ничего. От пояса вниз я не чувствовал, и тогда меня накрыло жёстко, то есть у меня перед глазами пронеслась вся жизнь, и это было реально страшно, потому что я понимал: если это перелом позвоночника, то это может закончиться просто тупо инвалидным креслом до конца жизни. Стало страшно.

Я боялся, что перестану играть в баскетбол. Не хочется заканчивать жизнь в инвалидном кресле. Заходили люди, поддерживали, спрашивали, а я начинал говорить и не мог, потому что сразу накатывали слёзы. То есть взахлёб. Ну то есть это было страшно. Сколько не мог пошевелить ногами? Неделю. Где-то на седьмой день я начал потихоньку двигать», — сказал Карасёв в интервью на YouTube-канале Виктора Павленко.

Фото: Скриншот трансляции

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