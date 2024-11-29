Джеймс Харден высказался об игроках «Клипперс»

35-летний разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден комплиментарно отозвался о товарищах по команде.

«Я не стар, но с ними чувствую себя молодым. Они подталкивают меня, мы работаем вместе, настоящая команда. Я горжусь парнями, у нас особый настрой и менталитет, как у единого целого. Горжусь этой командой», — приводит слова Хардена североамериканский журналист и обозреватель Джоуи Линн на своей странице в социальной сети.

В нынешнем сезоне НБА Харден к настоящему моменту принял участие в 20 матчах, в которых в среднем набирал 21,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 8,7 передачи.

Предматчевая подготовка Джеймса Хардена: