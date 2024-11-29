Велимир Перасович ответил, за счёт чего УНИКС может победить «Локомотив-Кубань»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Игра состоится 1 декабря и начнётся в 15:00 мск.

Встреча пройдёт в Казани. Специалист отметил, что для успеха его подопечные должны держать матч под контролем, а также быть в состоянии остановить высокую интенсивность и агрессивность соперников на площадке.

«В воскресенье нам предстоит встреча с «Локомотивом-Кубань». Наш соперник — очень атлетичная команда, лучшая в Лиге по подборам в нападении. Поэтому мы понимаем, что необходимо продемонстрировать жёсткую физическую игру.

УНИКСу нужно держать матч под контролем, а также суметь остановить их высокую интенсивность и агрессивность на площадке. Игра будет сложной, поскольку обе команды хорошо знают друг друга и у каждой есть своё секретное оружие для победы», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён: