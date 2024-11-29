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Легенда НБА Гарнетт раскритиковал Йокича и Маррея за отсутствие лидерских качеств

Легенда НБА Гарнетт раскритиковал Йокича и Маррея за отсутствие лидерских качеств
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт раскритиковал звёзд команды «Денвер Наггетс» Николу Йокича и Джамала Маррея за отсутствие лидерских качеств.

«Я не вижу там никаких лидеров. [Расселл] Уэстбрук, возможно, единственный лидер. «Денвер Наггетс» абсолютно потеряли концентрацию всей командой. Говорю вам, это проблема, когда у вас есть чемпионский коллектив, и вы упускаете из виду какие-то маленькие кусочки; это вредит команде.

Потеря KCП [Кентавиуса Колдуэлл-Поупа], потеря [Брюса] Брауна годом ранее, дяди Джеффа [Джеффа Грина]. Их фигуры имели весомое значение в составе. Это тоже нехорошо для раздевалки.

Это обнажает всё. Теперь всё раскрыто. Два лучших игрока — Йокич и Мюррей — не являются лидерами. Я вижу, как Джокер говорит и командует, но думаю, что лидирует он только в своей игре. Бро, когда ты лучший игрок и делаешь разницу, тебе необходимо что-то сказать команде.

Особенно если ты не делаешь того, чего я от тебя ожидаю. Они [Йокич и Мюррей] должны быть там, они должны присутствовать в каждом моменте игры. «Наггетс» не похожи на тот чемпионский калибр, который я видел в них ранее», — приводит слова Гарнетта издание Basket News.

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