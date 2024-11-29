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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич: МБА-МАИ нужно немного удачи

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич: МБА-МАИ нужно немного удачи
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Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич рассказал о своих ожидания по поводу выездного матча против московского МБА-МАИ в рамках Единой лиги ВТБ.

«МБА-МАИ — очень серьёзная и качественная команда. Безусловно, ее положение в таблице не отражает действительности. Мы просмотрели и разобрали много их матчей, где они играли на равных с соперниками. Вероятно, МБА-МАИ нужно немного удачи, тогда их результаты значительно улучшатся.

У хозяев физически крепкая команда с четко выстроенной системой, хорошим сочетанием опытных и молодых баскетболистов, а также качественными исполнителями на каждой позиции. МБА-МАИ использует широкую ротацию, за счет чего им удается на протяжении всех 40 минут поддерживать высокую интенсивность.

Нам следует сыграть так же жестко и атлетично, как играют москвичи. Вот одна из наших главных задач на матч. Мы отлично потренировались и неплохо себя чувствуем после международного окна. Возможно, перерыв в чемпионате пришелся некстати, ведь команда набрала хороший ход. Но в прошедшие две недели мы приложили максимум усилий, чтобы сохранить форму, позитивный настрой, набраться сил и продолжить движение в прежнем ключе», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

Напомним, что матч МБА-МАИ против «Автодора» состоится 30 ноября в Москве.

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