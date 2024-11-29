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Игрок БК «Зенит» Карасёв — о тренере Паскуале: деревянненькие у него не заиграют

Игрок БК «Зенит» Карасёв — о тренере Паскуале: деревянненькие у него не заиграют
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Капитан санкт-петербургского БК «Зенит» и бронзовый медалист Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания) Сергей Карасёв высказался о работе под руководством испанского специалиста Хавьера Паскуаля.

«Знаешь, он мне вернул веру в себя. Вот так я бы сказал. То есть он поверил, дал мне шанс, я этим шансом воспользовался. Не хочется себя каким-то образом восхвалять или ещё что-то, но…

Просто я, наверное, очень подхожу под его видение игры. Люди, которые в принципе читают баскетбол и обладают каким-то баскетбольным IQ хорошим, — у них много шансов заиграть у него. А люди, которые, наоборот, просто одарены там физически и так далее, но деревянненькие, каким бы ты ни был, у тебя, я думаю, 0%», — сказал Карасёв на канале Виктора Павленко во «ВКонтакте».

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