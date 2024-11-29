Трей Янг — 15-й игрок в истории НБА, который набирал более 20 очков и передач за матч

26-летний американский игрок команды НБА «Атланта Хоукс» Трей Янг стал 15-м игроком в истории НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), который набирал более 20 очков и передач за один матч. Об этом сообщает портал Crazy Stats на своей странице в социальных сетях.

В ночь с 27 на 28 ноября Янг показал наилучшую результативность в матче своей команды с «Кливленд Кавальерс», где они на выезде выиграли со счётом 135:124. Янг набрал 20 очков, сделал 22 передачи и четыре подбора.

Трей установил свой личный рекорд по результативным передачам, а также рекорд сезона-2024/2025. Предыдущий рекорд в сезоне поставил игрок «Нью-Орлеан Пеликанс» Элфрид Пэйтон, отдавший в третьей игре за команду 26 ноября 21 передачу.