Тренер Егора Дёмина Янг прокомментировал первое поражение в NCAA

Главный тренер команды университета Бригама Янга (BYU) в NCAA, за которую играет молодой талантливый баскетболист Егор Дёмин, Кевин Янг рассказал об итогах первого поражения в сезоне своих подопечных. В ночь на 29 ноября университет Бригама Янга (BYU) встретился с «Оле Мисс Ребелс» из университета Миссисипи и проиграл со счётом 85:96.

«На самом деле в этом году мы не совершали столько потерь, но это был первый раз, когда мы столкнулись с такой физической защитой, потеряли мяч 17 раз. Это их индивидуальность — вот как они играют.

Во всяком случае, мы как бы отошли от того плана и от той сущности, которой мы являемся в начале второй четверти», — приводит слова Янга KSL Channel 5.

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