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Кайри Ирвинг — о Коби Брайанте: его подход к игре был преобразующим

Кайри Ирвинг — о Коби Брайанте: его подход к игре был преобразующим
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Звёздный защитник НБА, выступающий за команду «Даллас Маверикс», Кайри Ирвинг посетил прямую трансляцию популярного стримера Кая Сената и высказался по поводу легендарного Коби Брайанта.

«Я помню, в том сезоне, когда мы выиграли чемпионат, он сказал мне несколько сумасшедших вещей. Просто хотел бы я рассказать вам всю историю… Но она не для прямой трансляции.

Лучшая история Коби, которую я мог бы рассказать, — это его подход к жизни… Его подход к игре в баскетбол был чем-то преобразующим. Это дало нам героя, на которого можно равняться. Но он также не хотел, чтобы на него смотрели как на героя.

Он хотел всегда дать тебе понять: ты хочешь быть лучше меня. Не пытайтесь стремиться быть там, где он находится, постарайтесь пройти мимо и стремиться к своим собственным целям», — приводит слова Ирвинга Clutch Points.

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