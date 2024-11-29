Ирвинг рассказал, какой совет дал ему легендарный Коби Брайант

Звёздный защитник НБА, выступающий за команду «Даллас Маверикс», Кайри Ирвинг посетил прямую трансляцию популярного стримера Кая Сената и рассказал, какой совет дал ему легендарный четырёхкратный победитель НБА Коби Брайант.

«В 2016 году Коби посоветовал мне действительно начать немного больше изолировать себя, чтобы лучше понять, кто я и как нужно подходить к каждому дню. Давайте не будем забывать, что люди какое-то время были в поезде ненависти к Коби. Как будто он не всегда был самым любимым спортсменом. Я знаю, что у некоторых из вас есть любимые спортсмены, и вы будете сражаться за них. Но Коби был одним из тех, кто выбрался из пекла.

СМИ отвернулись от него, поклонники отвернулись от него, и быть фанатом Кобе тогда, когда ты был юн… в те времена действительно приходилось вести такие тяжёлые разговоры. Поэтому я задал ему все эти вопросы про то, как он справился с этим в своей голове — духовно, эмоционально, как он действительно сблизился со своей женой и детьми, насколько он стал более открытым для жизни, когда покинул лигу, потому что ему не нужно было больше быть конкурентоспособным с нами на паркете.

Вот чем я пытаюсь поделиться с вами, ребята. Это когда мы в лиге — да, мы все друзья, крутые и всё такое, но это настоящая конкуренция. Таким образом, вы должны быть в состоянии отделить тех, кто вам действительно близок, и тех, кто является вашими соперниками. Однако Коби всегда разделял эту линию. Он ни с кем не был близок и летом ни с кем из нас не тренировался», — приводит слова Ирвинга издание Clutch Points.