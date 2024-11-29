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«Зенит» на выезде победил «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге

«Зенит» на выезде победил «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, где местный «Пари Нижний Новгород» принимал питерский «Зенит». Игра закончилась уверенной победой гостей со счётом 85:68 (22:17, 21:14, 16:26, 26:15).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
68 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 23, Наталл - 11, Доукинс - 10, Чадов - 8, Хвостов - 6, Джуришич - 6, Антипов - 2, Хоменко - 1, Карпенков - 1, Захаров, Зоткин
Зенит: Мун - 20, Фрейзер - 18, Жбанов - 12, Карасёв - 9, Спеллмен - 9, Хантер - 7, Пойтресс - 6, Бэйкон - 4, Щербенев, Рыжов, Вольхин, Воронцевич

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Ксэвьер Мун. На его счету 20 очков, четыре подбора и три результативные передачи. В составе «Пари НН» чаще всего кольцо соперников поражал атакующий защитник Евгений Бабурин. В его активе 23 очка.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Пари НН» на выезде сыграет с московским МБА-МАИ. Матч состоится 4 декабря. «Зенит» в следующем туре примет московский ЦСКА. Встреча пройдёт 7 декабря.

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