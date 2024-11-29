«Зенит» на выезде победил «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, где местный «Пари Нижний Новгород» принимал питерский «Зенит». Игра закончилась уверенной победой гостей со счётом 85:68 (22:17, 21:14, 16:26, 26:15).

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Ксэвьер Мун. На его счету 20 очков, четыре подбора и три результативные передачи. В составе «Пари НН» чаще всего кольцо соперников поражал атакующий защитник Евгений Бабурин. В его активе 23 очка.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Пари НН» на выезде сыграет с московским МБА-МАИ. Матч состоится 4 декабря. «Зенит» в следующем туре примет московский ЦСКА. Встреча пройдёт 7 декабря.