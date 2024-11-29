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Результаты игрового дня Единой лиги 29 ноября, турнирная таблица

Результаты игрового дня Единой лиги 29 ноября, турнирная таблица
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В пятницу, 29 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В эту дату был проведён лишь один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

«Пари Нижний Новгород» на своей площадке — арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде — уступили петербургскому «Зениту» со счётом 68:85.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
68 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 23, Наталл - 11, Доукинс - 10, Чадов - 8, Хвостов - 6, Джуришич - 6, Антипов - 2, Хоменко - 1, Карпенков - 1, Захаров, Зоткин
Зенит: Мун - 20, Фрейзер - 18, Жбанов - 12, Карасёв - 9, Спеллмен - 9, Хантер - 7, Пойтресс - 6, Бэйкон - 4, Щербенев, Рыжов, Вольхин, Воронцевич

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает ЦСКА. В активе армейцев 14 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (14 побед — два поражения), а топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (12 побед — два поражения).

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