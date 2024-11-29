Результаты игрового дня Единой лиги 29 ноября, турнирная таблица

В пятницу, 29 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В эту дату был проведён лишь один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

«Пари Нижний Новгород» на своей площадке — арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде — уступили петербургскому «Зениту» со счётом 68:85.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает ЦСКА. В активе армейцев 14 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (14 побед — два поражения), а топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (12 побед — два поражения).