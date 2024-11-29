«Нью-Йорк Никс» с минимальным счётом обыграл «Шарлотт Хорнетс» в НБА

29 ноября на стадионе «Спектрум-центр» завершился очередной матч в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Шарлотт Хорнетс» и «Нью-Йорк Никс». Баскетболисты «Хорнетс» уступили коллективу из Нью-Йорка со счётом 98:99 (23:15; 26:31; 23:25; 28:26).

За почти четыре секунды до конца встречи игроки «Хорнетс» оформили трёхочковый бросок в надежде его реализовать и сфолить на баскетболисте «Никс». Но мяч всё оставшееся время прокрутился по дужке кольца, упав с сиреной и принеся три очка «Шарлотт», но для ничейного или победного результата этого было мало.

Лучшим игроком в составе «Шарлотт» стал Брэндон Миллер, на счету которого 20 очков, шесть подборов, три передачи и один перехват.

У «Нью-Йорк Никс» наибольшую результативность продемонстрировал звёздный защитник Джейлен Брансон, набравший по ходу встречи 31 очко, сделавший шесть подборов и шесть передач. 19 очков на счету Карл-Энтони Таунса, который совершил также 12 подборов и пять передач, оформив дабл-дабл.