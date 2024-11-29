Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал выездную победу над «Пари НН»

Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал выездную победу над БК «Пари Нижний Новгород» в рамках Единой лиги.

«Хочу пожелать команде «Пари НН» удачи на протяжении всего сезона. Мне нравится их игра, и этот матч оказался достаточно соперническим и хорошим. «Пари НН» — это сложный соперник, они хорошо сыграли в защите, отлично показал себя капитан Евгений Бабурин — поздравляю его с таким результатом. Для нас третья четверть оказалась самой тяжёлой, однако в последней десятиминутке мы хорошо контролировали как игру в целом, так и подбор», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный» местный «Пари НН» проиграл петербургскому «Зениту» со счётом 68:85.