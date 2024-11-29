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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал выездную победу над «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал выездную победу над «Пари НН»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал выездную победу над БК «Пари Нижний Новгород» в рамках Единой лиги.

«Хочу пожелать команде «Пари НН» удачи на протяжении всего сезона. Мне нравится их игра, и этот матч оказался достаточно соперническим и хорошим. «Пари НН» — это сложный соперник, они хорошо сыграли в защите, отлично показал себя капитан Евгений Бабурин — поздравляю его с таким результатом. Для нас третья четверть оказалась самой тяжёлой, однако в последней десятиминутке мы хорошо контролировали как игру в целом, так и подбор», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
68 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 23, Наталл - 11, Доукинс - 10, Чадов - 8, Хвостов - 6, Джуришич - 6, Антипов - 2, Хоменко - 1, Карпенков - 1, Захаров, Зоткин
Зенит: Мун - 20, Фрейзер - 18, Жбанов - 12, Карасёв - 9, Спеллмен - 9, Хантер - 7, Пойтресс - 6, Бэйкон - 4, Щербенев, Рыжов, Вольхин, Воронцевич

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный» местный «Пари НН» проиграл петербургскому «Зениту» со счётом 68:85.

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