Новичок «Лейкерс» Кнехт показывает впечатляющие цифры после перехода в стартовую пятёрку

23-летний американский профессиональный баскетболист клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтон Кнехт показывает впечатляющий результат после своего перевода в стартовую пятёрку «озёрников».

Кнехт провёл в стартовом составе шесть матчей, и за этот период его коллектив идёт на серии из четырёх побед и двух поражений, а сам Далтон набирает в среднем 19,7 очка, 5,2 подбора, 1,0 передачи, 1,0 перехвата. Он реализует броски с игры с точностью 55%, а трёхочковые — 48% при 8,3 попытки за игру.

После 18 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает пятое место в Западной конференции, имея на своём счету 11 побед и семь поражений.