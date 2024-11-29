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В НБА обновили рейтинг претендентов на звание MVP в сезоне-2024/2025. Дэвис — в топ-3

В НБА обновили рейтинг претендентов на звание MVP в сезоне-2024/2025. Дэвис — в топ-3
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) 29 ноября опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

Рейтинг MVP на 29 ноября 2024 года:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
3. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»).
4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
5. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
6. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).
7. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
8. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
9. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
10. Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»).

Йокич является трёхкратным обладателем звания MVР. Карри и Адетокунбо — двукратные. Дюрант единожды выигрывал награду.

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