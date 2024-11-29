Еврокубок: результаты матчей 29 ноября, турнирная таблица

В пятницу, 29 ноября, состоялся игровой день 9-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности был проведён лишь один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Черногорская БК «Будучность» принимала на своей площадке литовский БК «Вулвз». Матч завершился с разгромным счётом 104:77 в пользу хозяев.

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».