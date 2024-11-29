«Црвена Звезда» разгромила «Баварию» в Евролиге

29 ноября в Сербии на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» завершился очередной матч Евролиги, в котором местная «Црвена Звезда» принимала «Баварию». Игроки «Црвены Звезды» нанесли разгромное поражение немецкой команде со счётом 101:77 (25:19; 25:23; 29:10; 22:25).

Лучшим в составе сербской команды стал Филип Петрушев, на счету которого 25 очков (два из двух трёхочковых попадания), пять подборов, три передачи и один перехват. 16 очков себе в результативность записал Майк Даум, совершивший также пять подборов и две передачи.

В «Баварии» отличился Девин Букер, набравший по ходу встречи 14 очков, сделавший пять подборов и две передачи.