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«Црвена Звезда» разгромила «Баварию» в Евролиге

«Црвена Звезда» разгромила «Баварию» в Евролиге
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29 ноября в Сербии на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» завершился очередной матч Евролиги, в котором местная «Црвена Звезда» принимала «Баварию». Игроки «Црвены Звезды» нанесли разгромное поражение немецкой команде со счётом 101:77 (25:19; 25:23; 29:10; 22:25).

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
29 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
101 : 77
Бавария
Мюнхен, Германия
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, душ Сантуш
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер, Йебо

Лучшим в составе сербской команды стал Филип Петрушев, на счету которого 25 очков (два из двух трёхочковых попадания), пять подборов, три передачи и один перехват. 16 очков себе в результативность записал Майк Даум, совершивший также пять подборов и две передачи.

В «Баварии» отличился Девин Букер, набравший по ходу встречи 14 очков, сделавший пять подборов и две передачи.

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