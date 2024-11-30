Результаты игрового дня Евролиги 29 ноября
Поделиться
В пятницу, 29 ноября, состоялся игровой день 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 29 ноября:
«Фенербахче» — «Олимпия» — 85:91;
«Црвена Звезда» — «Бавария» — 101:77;
«Панатинаикос» — «Монако» — 88:91.
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
29 ноября 2024, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
85 : 91
Олимпия
Милан, Италия
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Шанлы, Мэйс, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Бортолани, Козёр, Брукс, Ледей, Риччи, Диоп, Карузо, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
29 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
101 : 77
Бавария
Мюнхен, Германия
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, душ Сантуш
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер, Йебо
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
29 ноября 2024, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
88 : 91
Монако
Монако, Монако
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Диалло, Корнели, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс
Лидерами сезона-2024/2025 после 12 проведённых матчей является французский «Париж», на второй позиции расположился турецкий «Фенербахче» — у обоих коллективов три поражения и девять побед. «Париж» обладает серией из восьми побед.
Аутсайдеры турнира — итальянский «Виртус» и немецкая «Альба». У этих команд две победы при 10 поражениях.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 ноября 2024
-
01:14
-
00:31
- 29 ноября 2024
-
23:56
-
23:30
-
23:21
-
23:04
-
22:32
-
22:24
-
21:37
-
21:30
-
20:46
-
20:19
-
19:40
-
19:30
-
18:50
-
18:45
-
18:34
-
18:15
-
17:45
-
17:43
-
17:20
-
17:07
-
16:54
-
16:42
-
16:29
-
15:55
-
15:34
-
14:39
-
14:03
-
13:44
-
13:11
-
13:05
-
13:01
-
12:55
-
12:40