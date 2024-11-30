Результаты игрового дня Евролиги 29 ноября

В пятницу, 29 ноября, состоялся игровой день 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 29 ноября:

«Фенербахче» — «Олимпия» — 85:91;

«Црвена Звезда» — «Бавария» — 101:77;

«Панатинаикос» — «Монако» — 88:91.

Лидерами сезона-2024/2025 после 12 проведённых матчей является французский «Париж», на второй позиции расположился турецкий «Фенербахче» — у обоих коллективов три поражения и девять побед. «Париж» обладает серией из восьми побед.

Аутсайдеры турнира — итальянский «Виртус» и немецкая «Альба». У этих команд две победы при 10 поражениях.