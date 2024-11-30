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Атланта Хоукс — Кливленд Кавальерс, результат матча 29 ноября 2024, счет 117:101, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Лидер НБА «Кливленд» проиграл «Атланте» второй матч подряд
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В ночь с 29 на 30 ноября мск на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в Аталанте (США, штат Джорджия) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Атланта Хоукс» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:101.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
117 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Атланта Хоукс: Хантер - 23, Янг - 21, Джонсон - 20, Оконгву - 15, Рисашер - 11, Богданович - 10, Капела - 8, Дэниэлс - 7, Бафкин - 2, Родди, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 29, Мобли - 24, Митчелл - 12, Леверт - 8, Джером - 7, Меррилл - 7, Аллен - 6, Ньянг - 3, Тайсон - 3, Окоро - 2, Портер, Томпсон

Для лидирующего в Восточной конференции и во все НБА «Кливленда» это поражение стало всего третьим в 20 матчах текущего регулярного сезона и вторым подряд, предыдущую встречу «Кавальерс» также проиграли «Атланте», уступив ей на своей площадке со счётом 124:135.

«Хоукс», которые двумя победами над лидером прервали трёхматчевую серию поражений, с девятью выигранными матчами из 20 поднялись на девятое место в таблице Востока.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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