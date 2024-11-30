Лидер НБА «Кливленд» проиграл «Атланте» второй матч подряд

В ночь с 29 на 30 ноября мск на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в Аталанте (США, штат Джорджия) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Атланта Хоукс» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:101.

Для лидирующего в Восточной конференции и во все НБА «Кливленда» это поражение стало всего третьим в 20 матчах текущего регулярного сезона и вторым подряд, предыдущую встречу «Кавальерс» также проиграли «Атланте», уступив ей на своей площадке со счётом 124:135.

«Хоукс», которые двумя победами над лидером прервали трёхматчевую серию поражений, с девятью выигранными матчами из 20 поднялись на девятое место в таблице Востока.