Команда Дёмина выиграла шестой матч сезона NCAA, Егору не хватило двух очков до дабл-дабла

Сегодня, 30 ноября, закончился матч за третье место в рамках турнира Rady Children's Invitational студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) встретился с университетом штата Северная Каролина. Команда из штата Юта одержала победу со счётом 72:61.

Российский защитник BYU Егор Дёмин отметился восемью набранными очками — 3 из 7 с игры, два из двух — штрафные броски. Также на счету баскетболиста четыре результативные передачи, 11 подборов и один блок-шот.

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