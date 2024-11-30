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Команда Дёмина выиграла шестой матч сезона NCAA, Егору не хватило двух очков до дабл-дабла

Команда Дёмина выиграла шестой матч сезона NCAA, Егору не хватило двух очков до дабл-дабла
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Сегодня, 30 ноября, закончился матч за третье место в рамках турнира Rady Children's Invitational студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) встретился с университетом штата Северная Каролина. Команда из штата Юта одержала победу со счётом 72:61.

Российский защитник BYU Егор Дёмин отметился восемью набранными очками — 3 из 7 с игры, два из двух — штрафные броски. Также на счету баскетболиста четыре результативные передачи, 11 подборов и один блок-шот.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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