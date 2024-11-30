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Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 30 ноября 2024, счет 93:92, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Миннесота» прервала серию из четырёх поражений, переиграв «Клипперс»
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В ночь с 29 на 30 ноября мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 93:92.

НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
93 : 92
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 21, Конли - 13, Александер-Уолкер - 12, Макдэниелс - 11, Рэндл - 11, Дивинченцо - 9, Рид - 8, Гобер - 8, Шеннон, Никс, Диллингэм, Майнотт, Дозьер, Гарза
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 20, Портер - 17, Зубац - 16, Коффи - 12, Батюм - 12, Джонс - 6, Миллер - 3, Бамба - 2, Данн - 2, Мэнн - 2, Хиланд, Джонс

В составе клуба из Калифорнии дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник Джеймс Харден, на счету которого 20 набранных очков, 11 результативных передач и шесть подборов.

«Тимбервулвз» прервали четырёхматчевую серию поражений. «Клипперс» проиграли второй матч из последних трёх при шести победах в семи предыдущих встречах.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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