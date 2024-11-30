«Миннесота» прервала серию из четырёх поражений, переиграв «Клипперс»

В ночь с 29 на 30 ноября мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 93:92.

В составе клуба из Калифорнии дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник Джеймс Харден, на счету которого 20 набранных очков, 11 результативных передач и шесть подборов.

«Тимбервулвз» прервали четырёхматчевую серию поражений. «Клипперс» проиграли второй матч из последних трёх при шести победах в семи предыдущих встречах.