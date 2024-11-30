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Чикаго Буллз — Бостон Селтикс, результат матча 30 ноября 2024, счёт 129:138, регулярный чемпионат НБА

35-очковый дабл-дабл Тейтума помог чемпиону прошлого сезона «Бостону» обыграть «Чикаго»
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В ночь с 29 на 30 ноября мск на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Чикаго Буллз» и «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 138:129.

НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
129 : 138
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Вучевич - 32, Лавин - 29, Хортон-Такер - 16, Досунму - 13, Уайт - 11, Крэйг - 11, Филлипс - 5, Гидди - 4, Болл - 2, Смит - 2, Бузелис - 2, Терри - 2, Картер, Дуарте, Лидделл
Бостон Селтикс: Тейтум - 35, Притчард - 29, Браун - 21, Порзингис - 21, Уайт - 16, Холидэй - 11, Хозер - 3, Хорфорд - 2, Петерсон, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Шейерман, Кета

Самым результативным в составе победителей стал американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл: 35 очков, 14 подборов и пять передач. Его партнёр по команде американский разыгрывающий Пэйтон Притчард набрал 29 очков, сделал семь подборов и одну передачу.

Лидер «Чикаго», черногорский центровой Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов. У его партнёра по команде американского лёгкого форварда Зака Лавина 29 очков.

Отметим, что для гостей эта победа стала седьмой подряд в НБА.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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