35-очковый дабл-дабл Тейтума помог чемпиону прошлого сезона «Бостону» обыграть «Чикаго»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 29 на 30 ноября мск на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Чикаго Буллз» и «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 138:129.

Самым результативным в составе победителей стал американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл: 35 очков, 14 подборов и пять передач. Его партнёр по команде американский разыгрывающий Пэйтон Притчард набрал 29 очков, сделал семь подборов и одну передачу.

Лидер «Чикаго», черногорский центровой Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов. У его партнёра по команде американского лёгкого форварда Зака Лавина 29 очков.

Отметим, что для гостей эта победа стала седьмой подряд в НБА.

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом: