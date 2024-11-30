«Лейкерс» уступили лидеру Запада «Оклахоме» с дабл-даблом Дэвиса, Леброн набрал 12 очков

В ночь с 29 на 30 ноября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 101:93.

В составе гостей дабл-дабл оформил центровой Энтони Дэвис, на счету которого 15 набранных очков, 12 подборов и семь результативных передач. Лидер «Лейкерс» 39-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 12 очков при восьми подборах и шести ассистах.

«Тандер» одержали четвёртую победу подряд и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. «Лейкерс» проиграли четвёртый матч из последних пяти и опустились на седьмое место Запада.