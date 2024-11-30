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Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 30 ноября 2024, счет 93:101, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Лейкерс» уступили лидеру Запада «Оклахоме» с дабл-даблом Дэвиса, Леброн набрал 12 очков
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В ночь с 29 на 30 ноября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 101:93.

НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
93 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 20, Расселл - 17, Дэвис - 15, Джеймс - 12, Ривз - 11, Кристи - 8, Хатимура - 8, Винсент - 2, Реддиш, Колоко, Льюис, Траоре
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 36, Уильямс - 19, Дорт - 14, Хартенштайн - 11, Уиггинс - 7, Уильямс - 5, Митчелл - 4, Джо - 3, Уоллес - 2, Джонс, Флаглер, Карлсон

В составе гостей дабл-дабл оформил центровой Энтони Дэвис, на счету которого 15 набранных очков, 12 подборов и семь результативных передач. Лидер «Лейкерс» 39-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 12 очков при восьми подборах и шести ассистах.

«Тандер» одержали четвёртую победу подряд и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. «Лейкерс» проиграли четвёртый матч из последних пяти и опустились на седьмое место Запада.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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