Результаты игрового дня НБА 30 ноября
Поделиться
В ночь с 29 на 30 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата и Кубка НБА было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 30 ноября
- «Шарлотт Хорнетс» – «Нью-Йорк Никс» — 98:99.
- «Атланта Хоукс» – «Кливленд Кавальерс» — 117:101.
- «Мемфис Гриззлиз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 120:109.
- «Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 93:92.
- «Бруклин Нетс» – «Орландо Мэджик» — 100:123.
- «Индиана Пэйсерс» – «Детройт Пистонс» — 106:130.
- «Майами Хит» – «Торонто Рэпторс» — 121:111.
- «Чикаго Буллз» – «Бостон Селтикс» — 129:138.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 93:101.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сакраменто Кингз» — 115:106.
НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
98 : 99
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 20, Грин - 15, Салон - 14, Симпсон - 11, Мартин - 9, Мицич - 9, Смит - 8, Диабате - 6, Карри - 6, Джеффрис, Ричардс, Гибсон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Таунс - 19, Макбрайд - 14, Харт - 13, Ануноби - 8, Бриджес - 8, Пэйн - 6, Топпин, Дадье, Колек, Симс, Райан, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
117 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Атланта Хоукс: Хантер - 23, Янг - 21, Джонсон - 20, Оконгву - 15, Рисашер - 11, Богданович - 10, Капела - 8, Дэниэлс - 7, Бафкин - 2, Родди, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 29, Мобли - 24, Митчелл - 12, Леверт - 8, Джером - 7, Меррилл - 7, Аллен - 6, Ньянг - 3, Тайсон - 3, Окоро - 2, Портер, Томпсон
НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 01:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
120 : 109
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Мемфис Гриззлиз: Морант - 27, Джексон - 23, Альдама - 20, Уэллс - 13, Смарт - 11, Бейн - 7, Хафф - 7, Кларк - 4, Ларэвиа - 3, Кеннард - 3, Пиппен Мл. - 2, Кончар
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 30, Мюррей - 21, Мёрфи - 21, Мисси - 16, Бостон - 8, Грин - 7, Робинсон-Эрл - 4, Пэйтон - 2, Тайс, Ривз, Хоукинс, Джемисон
НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
93 : 92
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 21, Конли - 13, Александер-Уолкер - 12, Макдэниелс - 11, Рэндл - 11, Дивинченцо - 9, Рид - 8, Гобер - 8, Шеннон, Никс, Диллингэм, Майнотт, Дозьер, Гарза
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 20, Портер - 17, Зубац - 16, Коффи - 12, Батюм - 12, Джонс - 6, Миллер - 3, Бамба - 2, Данн - 2, Мэнн - 2, Хиланд, Джонс
НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 123
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Милтон - 22, Джонсон - 15, Джонсон - 14, Уотфорд - 13, Уилсон - 11, Мартин - 8, Клэкстон - 8, Уильямс - 5, Симмонс - 4, Миллер-Уайтхэд, Цуй, Финни-Смит
Орландо Мэджик: Вагнер - 29, Колдуэлл-Поуп - 19, Да Силва - 13, Саггс - 12, Картер - 12, Айзек - 8, Ховард - 8, Битадзе - 8, Блэк - 5, Джозеф - 3, Вагнер - 3, Энтони - 3, Хьюстан
НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
106 : 130
Детройт Пистонс
Детройт
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 21, Халибёртон - 19, Матурин - 16, Макконнелл - 12, Уокер - 10, Джексон - 10, Тёрнер - 9, Топпин - 5, Ньютон - 2, Фриман - 2, Фёрфи - 2, Нембард, Браун, Джонсон
Детройт Пистонс: Бисли - 25, Каннингем - 24, Айви - 23, Харрис - 16, Дюрен - 14, Хардуэй-младший - 10, Холланд - 6, Томпсон - 5, Фонтеккио - 5, Стюарт - 2, Рид, Суидер, Мур, Сассер
НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
121 : 111
Торонто Рэпторс
Торонто
Майами Хит: Батлер - 26, Хироу - 23, Жакез-мл. - 15, Адебайо - 14, Розир - 12, Робинсон - 10, Лав - 8, Хайсмит - 6, Ларссон - 5, Бёркс - 2, Ричардсон, Йович, Уэр, Смит, Брайант
Торонто Рэпторс: Барретт - 25, Барнс - 24, Пёлтль - 24, Агбаджи - 13, Могбо - 7, Уолтер - 6, Баттл - 5, Митчелл - 4, Буше - 3, Картон, Темпл, Шомше, Шид, Фернанду
НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
129 : 138
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Вучевич - 32, Лавин - 29, Хортон-Такер - 16, Досунму - 13, Уайт - 11, Крэйг - 11, Филлипс - 5, Гидди - 4, Болл - 2, Смит - 2, Бузелис - 2, Терри - 2, Картер, Дуарте, Лидделл
Бостон Селтикс: Тейтум - 35, Притчард - 29, Браун - 21, Порзингис - 21, Уайт - 16, Холидэй - 11, Хозер - 3, Хорфорд - 2, Петерсон, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Шейерман, Кета
НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
93 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 20, Расселл - 17, Дэвис - 15, Джеймс - 12, Ривз - 11, Кристи - 8, Хатимура - 8, Винсент - 2, Реддиш, Колоко, Льюис, Траоре
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 36, Уильямс - 19, Дорт - 14, Хартенштайн - 11, Уиггинс - 7, Уильямс - 5, Митчелл - 4, Джо - 3, Уоллес - 2, Джонс, Флаглер, Карлсон
НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 106
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 26, Саймонс - 21, Авдия - 20, Бэнтон - 17, Шарп - 14, Камара - 11, Уокер - 4, Мюррэй - 2, Хендерсон, Тибулл, Грант, Рупер, Клингэн, Рит, Мур
Сакраменто Кингз: Монк - 29, Фокс - 22, Сабонис - 21, Краудер - 10, Джонс - 7, Эллис - 6, Макдермотт - 3, Мюррэй - 3, Маклафлин - 2, Джонс - 2, Хаертер - 1, Джонс, Кроуфорд, Лень, Робинсон
Видео: Странное видео с участием бывшего игрока НБА
Комментарии
- 30 ноября 2024
-
09:07
-
08:55
-
08:53
-
08:34
-
06:24
-
06:01
-
01:41
-
01:14
-
00:31
- 29 ноября 2024
-
23:56
-
23:30
-
23:21
-
23:04
-
22:32
-
22:24
-
21:37
-
21:30
-
20:46
-
20:19
-
19:40
-
19:30
-
18:50
-
18:45
-
18:34
-
18:15
-
17:45
-
17:43
-
17:20
-
17:07
-
16:54
-
16:42
-
16:29
-
15:55
-
15:34
-
14:39