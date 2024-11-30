В ночь с 29 на 30 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата и Кубка НБА было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 30 ноября

«Шарлотт Хорнетс» – «Нью-Йорк Никс» — 98:99.

«Атланта Хоукс» – «Кливленд Кавальерс» — 117:101.

«Мемфис Гриззлиз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 120:109.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 93:92.

«Бруклин Нетс» – «Орландо Мэджик» — 100:123.

«Индиана Пэйсерс» – «Детройт Пистонс» — 106:130.

«Майами Хит» – «Торонто Рэпторс» — 121:111.

«Чикаго Буллз» – «Бостон Селтикс» — 129:138.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 93:101.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сакраменто Кингз» — 115:106.

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