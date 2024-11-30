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Видео: индивидуальные действия Егора Дёмина в матче за третье место на турнире

Университет Бригама Янга (BYU) в матче за третье место на мини-турнире Rady Children's Invitational обыграл государственный университет Северной Каролины (NC State). Появилось видео индивидуальных действий российского баскетболиста Егора Дёмина.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Матч завершился победой BYU со счётом 72:61. 18-летний Дёмин набрал восемь очков, сделал 11 подборов, четыре передачи и один блок-шот, реализовав три из семи бросков с игры.

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