Видео: Егор Дёмин вколотил мощный слэм-данк с левой руки в NCAA

Российский баскетболист университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин в матче за третье место на мини-турнире Rady Children's Invitational реализовал эффектный слэм-данк в матче с государственным университетом Северной Каролины (NC State).

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Матч завершился победой BYU со счётом 72:61. 18-летний Дёмин набрал восемь очков, сделал 11 подборов, четыре передачи и один блок-шот, реализовав три из семи бросков с игры. Российскому баскетболисту не хватило двух очков до дабл-дабла.

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