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«Я был бы как Карри». Член Зала славы высказался о возросшей результативности в НБА

«Я был бы как Карри». Член Зала славы высказался о возросшей результативности в НБА
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Хардуэй-старший настаивает, что в нынешних условиях возросшей результативности он набирал бы в среднем по 40 очков за игру. В пример он привёл разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Я как Стеф Карри», — приводит слова Хардуэя-старшего Basketball Network.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 128
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Уиггинс - 18, Муди - 15, Уотерс III - 13, Хилд - 9, Пэйтон II - 8, Джексон-Дэвис - 8, Подзиемски - 7, Грин - 6, Андерсон - 4, Луни - 4, Куминга, Сантос
Бруклин Нетс: Шрёдер - 31, Томас - 23, Уильямс - 19, Уилсон - 18, Милтон - 13, Уотфорд - 8, Джонсон - 8, Джонсон - 5, Мартин - 3, Миллер-Уайтхэд, Цуй

Ранее, в состоявшемся 26 ноября матче, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» уступил «Бруклин Нетс» со счётом 120:128, Стефен Карри достиг отметки в 3800 реализованных трёхочковых бросков за свою профессиональную карьеру.

Отметим, что Карри занимает первое место в истории лиги по количеству успешных бросков из-за дуги. В тройку лучших также входят разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден с 2988 трёхочковыми бросками и Рэй Аллен (на втором месте) с 2973 попаданиями.

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