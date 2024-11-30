«Я был бы как Карри». Член Зала славы высказался о возросшей результативности в НБА

Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Хардуэй-старший настаивает, что в нынешних условиях возросшей результативности он набирал бы в среднем по 40 очков за игру. В пример он привёл разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Я как Стеф Карри», — приводит слова Хардуэя-старшего Basketball Network.

Ранее, в состоявшемся 26 ноября матче, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» уступил «Бруклин Нетс» со счётом 120:128, Стефен Карри достиг отметки в 3800 реализованных трёхочковых бросков за свою профессиональную карьеру.

Отметим, что Карри занимает первое место в истории лиги по количеству успешных бросков из-за дуги. В тройку лучших также входят разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден с 2988 трёхочковыми бросками и Рэй Аллен (на втором месте) с 2973 попаданиями.