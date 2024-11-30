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Видео: Егор Дёмин отдал красочный пас из-за спины

Видео: Егор Дёмин отдал красочный пас из-за спины
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Российский баскетболист университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин в игре с государственным университетом Северной Каролины (NC State) отдал красивый пас из-за спины на своего партнёра.

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Встреча между BYU и NC State проходила в рамках мини-турнира Rady Children's Invitational. Команда с Дёминым в составе победила со счётом 72:61, тем самым заняв третье место. 18-летний Егор набрал восемь очков, сделал 11 подборов, четыре передачи и один блок-шот, реализовав три из семи бросков с игры.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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