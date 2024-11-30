Харден замотивирован взять своё первое чемпионство НБА

35-летний американский звёздный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», Джеймс Харден замотивирован завоевать своё первое чемпионство в североамериканской лиге.

«Я завоевал много личных наград, но всё ещё гонюсь за чемпионством. Я участвовал в нескольких очень, очень интересных финалах, и для молодого игрока принимать участие в финале за «Оклахома-Сити» — это определённо восторг.

Это был отличный опыт, и он сформировал из меня того игрока, которым я являюсь сегодня. Думаю, что в жизни ты становишься лучшим игроком и лучшим человеком благодаря опыту, поэтому благодарен за это. Я изменил игру в положительную сторону. Нынешняя НБА беспозиционна, я думаю, она более подвижна, если вы можете адаптироваться к этому стилю, вы можете играть, если не можете, тогда будете уничтожены лигой», — приводит слова Хардена издание Hupu.