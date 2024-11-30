Единая лига: расписание игр 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщикам для просмотра будет доступен один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Единая лига ВТБ. Расписание на 30 ноября:
16:00 мск. МБА-МАИ — «Автодор».
Московский коллектив МБА-МАИ занимает предпоследнее место в сезоне-2024/2025, одержав всего три победы в 15 встречах. Клуб МБА-МАИ обладает серией из шести поражений подряд, которая началась 28 октября с разгромного поражения от казанского УНИКСа. На счету «Автодора» шесть выигранных матчей в 15 играх и восьмое место в таблице.