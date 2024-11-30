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МБА — Автодор. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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Единая лига: расписание игр 30 ноября

Единая лига: расписание игр 30 ноября
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Сегодня, 30 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщикам для просмотра будет доступен один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига ВТБ. Расписание на 30 ноября:

16:00 мск. МБА-МАИ — «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Московский коллектив МБА-МАИ занимает предпоследнее место в сезоне-2024/2025, одержав всего три победы в 15 встречах. Клуб МБА-МАИ обладает серией из шести поражений подряд, которая началась 28 октября с разгромного поражения от казанского УНИКСа. На счету «Автодора» шесть выигранных матчей в 15 играх и восьмое место в таблице.

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