Единая лига: расписание игр 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщикам для просмотра будет доступен один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига ВТБ. Расписание на 30 ноября:

16:00 мск. МБА-МАИ — «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 30 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

Московский коллектив МБА-МАИ занимает предпоследнее место в сезоне-2024/2025, одержав всего три победы в 15 встречах. Клуб МБА-МАИ обладает серией из шести поражений подряд, которая началась 28 октября с разгромного поражения от казанского УНИКСа. На счету «Автодора» шесть выигранных матчей в 15 играх и восьмое место в таблице.