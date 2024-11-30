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Греция подала заявку на проведение Евробаскета-2029

Греция подала заявку на проведение Евробаскета-2029
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Греция подала заявку в Международную федерацию баскетбола (ФИБА) на проведение группового этапа и финальной стадии чемпионата Европы 2029 года.

Согласно официальному объявлению ФИБА, балканская страна вошла в список стран-кандидатов на проведение Евробаскета-2029. Заявка была подана в ФИБА в пятницу, 29 ноября, и в ней заявлено о намерении Греции принять матчи одной из групп на первом этапе, а также финальную стадию турнира.

Местом проведения, предложенным Федерацией баскетбола Греции, заявлена отреставрированная арена OAKA, которая вскоре будет переименована в Telekom Arena.

Ожидается, что ФИБА примет решение о месте проведения мероприятия в мае 2025 года. На данный момент единственными кандидатами являются Греция и Испания.

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