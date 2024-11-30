НБА представила обновлённый рейтинг кандидатов на звание «Новичок года». Кнехт в топ-5

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) 29 ноября опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание «Лучший новичок» в сезоне-2024/2025.
Рейтинг претендентов «Новичок года» на 30 ноября 2024 года:
1. Джаред МакКейн («Филадельфия Сиксерс»).
2. Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»).
3. Джейлен Уэллс («Мемфис Гриззлиз»).
4. Далтон Кнехт («Лос-Анджелес Лейкерс»).
5. Закари Рисашер («Атланта Хоукс»).
6. Ив Мисси («Нью-Орлеан Пеликанс»).
7. Александр Сарр («Вашингтон Уизардс»).
8. Зак Иди («Мемфис Гриззлиз»).
9. Баб Каррингтон («Вашингтон Уизардс»).
10. Тристан Да Силва («Орландо Мэджик»).
В сезоне-2023/2024 награду получил звёздный французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.