В БК «Минск» рассказали о ситуации в клубе на фоне претензий от налоговой инспекции

Председатель БК «Минск» Пётр Ивашков рассказал о ситуации в клубе на фоне выявленных налоговой службой Беларуси нарушениях. На данный момент на клуб наложены огромный штраф и запрет на регистрацию новых игроков.

«У нас выявлены нарушения, но нарушения не этого года, а давнишние. С некоторыми мы, наверное, согласны, на некоторые пишем возражения, аргументацию, чтобы понять, что мы сделали не так.

Ситуация грозит тем, что на сегодняшний день мы живём в бюджетном финансировании и средства спонсорской помощи практически поставлены на ноль. Вопрос о покупке игроков и усилениях не будет подниматься, он закрыт», — приводит слова Ивашкова телеграм-канал «На подборе».

Сообщается, что игрокам предложено играть за бюджетные деньги — $ 230. Женскую команду уже покинули два легионера и главный тренер. Мужская потеряла Владислава Микульского, Дмитрия Куратника, Бенджамина Павла Буду и Максима Лютыча, и, скорее всего, этот список будет пополняться.