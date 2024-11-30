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Тренер «Клипперс» Лю рассказал о прогрессе в восстановлении Кавая Леонарда

Тренер «Клипперс» Лю рассказал о прогрессе в восстановлении Кавая Леонарда
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю рассказал о процессе восстановления после травмы одного из лидеров команды, лёгкого форварда Кавая Леонарда.

«Он хорошо прогрессирует. Он уже может выйти на площадку и делать кое-что. Для нас это хорошо. Сейчас мы просто продолжаем проверять все параметры, чтобы убедиться, что он делает всё правильно и его тренировки действительно хороши. Мы не позволим ему перейти к следующему этапу, пока он не будет готов. Наш медицинский персонал проделал большую работу, чтобы он был на 100% готов к возвращению», — сказал Лю на пресс-конференции.

Напомним, 33-летний баскетболист продолжает восстанавливаться после воспаления в правом колене. Следующий матч «Клипперс» проведут с «Денвер Наггетс» 2 декабря. Начало игры — в 6:00 мск.

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