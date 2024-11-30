Игрок «Нетс» Томас объяснил, почему молодёжь вдохновляется Харденом, а не Карри

23-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Бруклин Нетс» на позиции защитника, Кэмерон Томас рассказал, почему молодые игроки ориентируются на звезду «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймса Хардена, а не на четырёхкратного чемпиона Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я думаю, что наше поколение будет более склонно подражать Хардену, потому что его стиль игры — это создание постоянной изоляции, прорыв защиты в игре один на один. Джеймс может легко набирать 40-50 очков. Но Карри — это настоящая революция в баскетболе. То, как играет команда, например, бросает больше трёхочковых, много бега без мяча. Думаю, он действительно изменил подход многих команд своей игрой.

Харден неуклонен в своём стиле игры, например, при игре один на один, поскольку у него прекрасный дриблинг, он хорош в степбэках и поиске фолов. Джеймс изменил личные навыки, демонстрируемые игроками на площадке, а Карри изменил командные. Культура изменилась, и теперь все игроки хотят бросать трёхочковые.

Если вы не умеете забивать трёхочковые, вам будет сложно закрепиться в лиге, и Харден и Карри — два опытных игрока поколения. И мы, молодые баскетболисты, ими очень восхищаемся, потому что они изменили игру. Но теперь пришло наше время», — приводит слова Томаса издание Hupu News.