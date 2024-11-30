Звезда «Чикаго» Лавин установил новый рекорд франшизы по трёхочковым броскам

29-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» на позиции защитника, Зак Лавин в матче с «Бостон Селтикс» минувшей ночью установил новый рекорд франшизы «Буллз» по реализованным трёхочковым броскам.

На счету Лавина 1050 заброшенных трёхочковых за время выступления в «Чикаго». На втором месте расположился седьмой номер драфта 2003 года Кирк Хайнрих, который реализовал 1049 трёхочковых. Третий — Коби Уайт (838), четвёртый — Бен Гордон (770), пятый — Скотти Пиппен (664).

Лавин был обменян в 2017 году из клуба «Миннесота Тимбервулвз». За это время в «Буллз» он успел дважды принять участие в Матче всех звёзд.