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Звезда «Чикаго» Лавин установил новый рекорд франшизы по трёхочковым броскам

Звезда «Чикаго» Лавин установил новый рекорд франшизы по трёхочковым броскам
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29-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» на позиции защитника, Зак Лавин в матче с «Бостон Селтикс» минувшей ночью установил новый рекорд франшизы «Буллз» по реализованным трёхочковым броскам.

НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
129 : 138
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Вучевич - 32, Лавин - 29, Хортон-Такер - 16, Досунму - 13, Уайт - 11, Крэйг - 11, Филлипс - 5, Гидди - 4, Болл - 2, Смит - 2, Бузелис - 2, Терри - 2, Картер, Дуарте, Лидделл
Бостон Селтикс: Тейтум - 35, Притчард - 29, Браун - 21, Порзингис - 21, Уайт - 16, Холидэй - 11, Хозер - 3, Хорфорд - 2, Петерсон, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Шейерман, Кета

На счету Лавина 1050 заброшенных трёхочковых за время выступления в «Чикаго». На втором месте расположился седьмой номер драфта 2003 года Кирк Хайнрих, который реализовал 1049 трёхочковых. Третий — Коби Уайт (838), четвёртый — Бен Гордон (770), пятый — Скотти Пиппен (664).

Лавин был обменян в 2017 году из клуба «Миннесота Тимбервулвз». За это время в «Буллз» он успел дважды принять участие в Матче всех звёзд.

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