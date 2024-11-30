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Стала известна предположительная дата возвращения Луки Дончича в игру

Стала известна предположительная дата возвращения Луки Дончича в игру
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич, судя по всему, оправился от травмы запястья и, возможно, примет участие в выездном матче «Даллас Маверикс» с «Ютой Джаз», который состоится 1 декабря. Об этом сообщил главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд, отвечая на вопрос, сыграет ли Дончич в Юте.

«Он тренируется индивидуально. Всё, что я слышал или видел, говорит о том, что всё к этому идёт», — сказал Кидд на пресс-конференции.

Защитник «Маверикс» Дончич получил травму запястья несколько дней назад. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич к настоящему моменту принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 28,1 очка, совершал 7,6 подбора и отдавал 7,6 передачи.

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