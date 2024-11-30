Тренер «Майами» Споэльстра рассказал об отношении команды к внутрисезонному турниру НБА

50-летний американский баскетбольный главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Эрик Споэльстра рассказал об отношении своей команды к внутрисезонному турниру — Кубку НБА.

«Мне нравится этот турнир… Это нечто немного другое, за что можно побороться… Я знаю, что всем нам хотелось бы побывать в Вегасе», — приводит слова Споэльстры издание Clutch Points.

В первый раз турнир был проведён в прошлом сезоне, и победу в нём одержал коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», обыгравший в финале «Индиану Пэйсерс». После прошедших в ночь на 30 ноября матчей «Лейкерс» и «Пэйсерс» выбыли из борьбы во внутрисезонном турнире.