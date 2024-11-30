Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Майами» Споэльстра рассказал об отношении команды к внутрисезонному турниру НБА

Тренер «Майами» Споэльстра рассказал об отношении команды к внутрисезонному турниру НБА
Комментарии

50-летний американский баскетбольный главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Эрик Споэльстра рассказал об отношении своей команды к внутрисезонному турниру — Кубку НБА.

«Мне нравится этот турнир… Это нечто немного другое, за что можно побороться… Я знаю, что всем нам хотелось бы побывать в Вегасе», — приводит слова Споэльстры издание Clutch Points.

В первый раз турнир был проведён в прошлом сезоне, и победу в нём одержал коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», обыгравший в финале «Индиану Пэйсерс». После прошедших в ночь на 30 ноября матчей «Лейкерс» и «Пэйсерс» выбыли из борьбы во внутрисезонном турнире.

Сейчас читают:
Президент «Майами» Райли — о командах-династиях в НБА: в истории их было всего три
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android