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Бывшая звезда НБА заявил, что нынешние игроки слишком ленивы

Бывшая звезда НБА заявил, что нынешние игроки слишком ленивы
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Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Стефан Марбэри заявил, что нынешние игроки более ленивы, чем их коллеги из предыдущих поколений.

«Когда я смотрю на сегодняшнюю игру, а я вижу много разного, когда я смотрю на неё, то думаю: «Ого, эти детки на самом деле не умеют играть».

Если бы они действительно умели играть, играть с углов, выходить из пик-н-ролла, даже в защите, это помогло бы сэкономить очень много времени. И я на самом деле не думаю, что они не умеют играть. Я просто думаю, что они слишком ленивы и недисциплинированны в том, что им положено делать», — сказал Марбэри в подкасте Come And Talk 2 Me.

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