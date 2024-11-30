Лонзо Болл — о желании брата попасть в НБА: может, стоит поехать за границу?

Звёздный игрок «Чикаго Буллз» Лонзо Болл высказался в диалоге со своим братом Лианджело Боллом по поводу желания Лианджело попасть в НБА.

Лонзо. Я чувствую, что в G-лиге для Лианджело не будет прежних возможностей для развития. Это из-за всего процесса и того, как долго он длился. Я его старший брат, должен сказать правду. Я думаю, что путь Лианджело лежит за границу, где он должен стать заокеанским убийцей.

Лианджело. За границей хорошо, но я чувствую, что если доберусь до G-лиги, то буду держать себя в руках. Мне нужен только шанс, братан, если они дадут мне шанс, я чувствую, что сделаю своё дело! Я никогда ещё не был так уверен.

Лонзо. Чувствую, что у тебя был шанс попасть в Летнюю лигу с «Хорнетс»… Собираешься ли ты сидеть в Лиге развития на скамейке запасных или поехать за границу, в какое-нибудь хорошее место, и набирать 30 очков за игру?